दो दिनों में जो चोट दिल को पहुंची है उसे भरने में वक्त को भी वक्त लगेगा- कपिल शर्मा

नई दिल्ली एक्टर ऋषि कपूर का आज मुंबई में निधन (Rishi Kapoor Died) हो गया। उनके परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने सुबह 8:45 पर अंतिम सांस ली। उनके देहांत से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हर किसी की आंखें गमगीन हैं। दुख इससे भी ज्यादा इस बात का कि अपने चहेते स्टार्स आखिरी बार देख भी न सके। बॉलीवुड के दो चमकते सितारे आसमां में खो गए। कल इरफान खान (Irrfan Khan) और आज ऋषि कपूर। दोनों ही एक्टर्स अपनी एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री को नए आयाम दिए है। यकीन कर पाना मुश्किल है कि अब ये दो सितारे हमारे बीच नहीं रहे।

कॉमेडिन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने दोनों सितारे के चले जाने के बाद अपना दुख प्रकट किया है। कपिल शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है। जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर हैं और दोनों खिलखिला रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कपिल शर्मा ने लिखा है- "बहुत ही दुखद समाचार। कहते हैं कि वक्त सब घाव भर देता है। लेकिन इन दो दिनों में जो चोट दिल को पहुंची है। वक्त को भी वक्त लगेगा। अलविदा ऋषि जी।" इसके साथ ही कपिल शर्मा ने एक टूटे हुए दिल का इमोजी भी बनाया है।

It seems like we’re in the midst of a nightmare...just heard the depressing news of #RishiKapoor ji passing away, it’s heartbreaking. He was a legend, a great co-star and a good friend of the family. My thoughts and prayers with his family 🙏🏻