Rishi Kapoor Death: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ट्वीट कर कहा- यह एक युग का अंत है

नई दिल्ली: अभिनेता ऋषि कपूर आज सुबह इस दुनिया को अलविदा (Rishi Kapoor Died) कह चुके हैं। उनके निधन से सभी को एक गहरा सदमा लगा है। पिछले दो साल वह कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन आज यह दुखद खबर सामने आई कि उन्होंने सुबह 8:45 पर अंतिम सांस ली। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सभी एक गहरे सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि महज दो दिन में उन्होंने अपने दो चहेते स्टार्स को खो दिया है। कल इरफान खान (Irrfan Khan) और आज ऋषि कपूर।

सभी बॉलीवुड स्टार्स ने उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धाजंलि दी हैं। और अब एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui Tweet) ने ट्वीट कर ऋषि कपूर को याद किया है। नवाजुद्दीन ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'यह इंडियन सिनेमा का सबसे बुरा वक्त है। यह एक युग का अंत है। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि उनके साथ फिल्म मंटो में काम करने का मौका मिला और अब उन यादों को जिंदगी भर संजोकर रखूंगा। एक सच्चे एंटरटेनर ऋषि कपूर। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।'

This is the worst phase for the Indian Cinema, it’s an end to an era.

Was fortunate to have worked with him in #Manto and shall cherish those beautiful moments throughout my life

A true entertainer #RishiKapoor Sir #RiP 🙏🏽