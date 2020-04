जानिए ऋषि कपूर ने क्यों कहा था- जब मैं मरूंगा कंधा देने वाला कोई नहीं होगा

नई दिल्ली: अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Died) आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके निधन से सभी को एक गहरा सदमा लगा है। पिछले दो साल वह कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन आज यह दुखद खबर सामने आई कि उन्होंने सुबह 8:45 पर अंतिम सांस ली। इस खबर के सामने आने के बाद से ही सभी एक गहरे सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि महज दो दिन में उन्होंने अपने दो चहेते स्टार्स को खो दिया है। कल इरफान खान (Irrfan Khan) और आज ऋषि कपूर। आज ऋषि कपूर के निधन पर हम आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने विनोद खन्ना (Vinod Khanna) के निधन के बाद ये क्यों कहा था कि उन्हें कंधा देने वाला नहीं होगा।

दरअसल, एक्टर विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार पर नई जेनरेशन से कोई भी एक्टर नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से ऋषि कपूर काफी नाराज हुए थे। उन्होंने ट्वीटर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा था- 'नए एक्टर्स को शर्म आनी चाहिए। कुछ ही विनोद खन्ना को श्रद्धाजंलि देने पहुंचे। जबकि कई ने उनके साथ काम किया था। इन्हें सम्मान करना सीखना चाहिए।' ऋषि कपूर ने गुस्से में इसके बाद एक और ट्वीट किया था।

Why this? Including mine and thereafter.When I die, I must be prepared.None will shoulder me. Very very angry with today's so called stars.