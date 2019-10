ऋषि कपूर ने सिंदूर और चंदन लगे बोतल ओपनर की फोटो शेयर कर लिखा, 'शस्त्र पूजा', लोगों ने बुरी तरह किया ट्रोल

मुंबई। देश में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जो कई लोगों को पसंद नहीं आया। ऋषि ने अपनी पोस्ट में एक बोतल ओपनर की फोटो शेयर की। इस फोटो पर लिखा था शस्त्र पूजा। इसके साथ ही स्टार ने इस फोटो को कैप्शन भी दिया। कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी दशहरा! त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। हथियार का उपयोग जिम्मेदारी से करें।'

ऋषि कपूर ने अपनी पोस्ट के कैप्शन के आखिर में हंसता हुआ इमोजी भी लगाया। इस पोस्ट में उपयोग बोतल ओपनर की फोटो पर सिंदूर और चंदन भी लगाया हुआ है। लेकिन इस मजाकिया पोस्ट पर कई लोगों ने एक्टर की क्लास लगा दी है।

एक ट्विटर यूजर ने ऋषि को इस का जवाब देते हुए लिखा है, 'ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, इसने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया है।' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा,'बोतलें खुलने में पूरा RKstudio बिक गया पर धर्म का मज़ाक उड़ाने की खाज़ नही गयी।' एक अन्य यूजर ने लिखा,' आप जैसे सेलिब्रिटी से इस तरह के ट्विट की उम्मीद नहीं है।'

Actually you are a legend sir twitter missed you so much, so happy you are back with a bang