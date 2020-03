लॉकडाउन की घोषणा पर ऋषि कपूर से पूछा दारू का कोटा फुल है ना,'चिंटू चाचा', एक्टर ने लगाई फटकार

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में लॉकडाउन की घोषणा करने के साथ ही लोगों ने ऋषि कपूर को अजीब तरह के मैसेज कर परेशान कर दिया। कुछ लोगों ने ऋषि को सोशल मीडिया पर मैसेज कर पूछा- दारू का कोटा फुल है ना,'चिंटू चाचा'। स्वभाविक तौर पर एक्टर ऐसे मैसेज से तंग आ गए।

ऋषि कपूर ने इन लोगों के मैसेजेज को सार्वजनिक करते हुए उन्हें लताड़ लगाई। एक यूजर को लताड़ लगाते हुए उन्होंने लिखा,यह एक और बेवकूफ। इसी तरह एक्टर ने एक यूजर को जवाब देते हुए लिखा, 'इन मूर्खों को लगता है कि यह भी मजाक की बात है। इसे मैंने डिलीट कर दिया है।'

गौरतलब है कि ऋषि कपूर अपने सोशल मीडिया पर मजेदार मैसेजेस और जवाबों के लिए जाने जाते हैं। बेबाकी से अपनी राय रखने वाले ऋषि अपने जवाबों के चलते सुर्खियों में रहते हैं।

These arseholes think it’s funny. Being deleted https://t.co/B8kpotuefG