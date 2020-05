Rishi Kapoor ने 2 साल पहले रणबीर को दी थी इस करीब संग शादी की सलाह, आलिया नहीं जानें कौन वो?

मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। वे निधन से पहले अपने बेटे रणबीर (Ranbir Kapoor) की शादी और फिर पोते-पोतियों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं पाई और वे इससे पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। बता दें काफी समय से रणबीर कपूर का नाम आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और शादी करने वाले हैं। दोनों को अक्सर पार्टीज और इवेंट्स में साथ भी देखा जाता है। आलिया को अक्सर कपूर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते देखा जाता है और उनकी रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर और उनके पापा ऋषि कपूर के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी हैं।

Best friends!How about you both getting married now? High time! pic.twitter.com/DnWEmN8nI7