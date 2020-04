Rishi Kapoor Contravention : कभी शराब को लेकर तो कभी गोमांस को लेकर रहे सुर्खियों में ऋषि कपूर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का गुरूवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया। एक दिन पहले मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उन्होंने भर्ती करवाया गया था। वे कैंसर से जूझ रहे थे। इस गंभीर बीमारी से जूझने के दौरान भी वे सोशल मीडिया से दूरी नहीं बना पाए और लगातार एक्टिव रहे। ऋषि जनवरी 2010 में ही ट्विटर पर आ गए थे।

जब यंग जनरेशन स्टार्स पर भड़के

ऋषि उनकी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। वे सोशल मीडिया पर हमेशा वही लिखा जो उनका दिल चाहा। इसके कारण कई बार विवादों में भी घिरे, ट्रोल भी हुए। 2017 में विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में जब नई पीढ़ी के कई एक्टर नहीं पहुंचे थे तो ऋषि ने लिखा था- शर्मनाक। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार पर आज की पीढ़ी का कोई भी एक्टर नहीं पहुंचा। यहां तक कि जिन्होंने उनके साथ काम किया वे भी नहीं। कम से कम इज्जत करना तो सीखो।

Shameful. Not ONE actor of this generation attended Vinod Khanna's funeral. And that too he has worked with them. Must learn to respect.

गोमांस पर पाबंदी का किया विरोध

साल 2015 में गोमांस और गोहत्या पर महाराष्ट्र में लगी पाबंदी का ऋषि ने विरोध किया था। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं गुस्से में हूं। कोई क्या खाता है, इससे उसके धर्म को क्यों जोड़ा जा रहा है। मैं बीफ खाने वाला हिंदू हूं। क्या ऐसा करने से मैं कम धार्मिक हो जाता हूं। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी।

I am angry. Why do you equate food with religion?? I am a beef eating Hindu. Does that mean I am less God fearing then a non eater? Think!!