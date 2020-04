Rishi Kapoor: मरने से पहले क्यों पाकिस्तान जाना चाहते थे ऋषि कपूर? अधूरी रह गईं 'दो ख्वाहिशें'

नई दिल्ली।

Rishi Kapoor Passed Away: बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आज सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर अंतिम सांस ली। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर ( Bollywood Actor Rishi Kapoor ) एक्टिंग के दीवाने थे। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। बाल कलाकार से लेकर दिग्गज अभिनेता तक का उनका सफर बेहद ही रोमांचक रहा। उन्होंने जीवन को अलग ही अंदाज में जिया। हर ख्वाहिशों को पूरा करते रहे लेकिन, आखिरी समय में उनकी 'दो ख्वाहिशें' अधूरी रह गईं।

अधूरी रह गई बनारस देखने की आस ( Rishi Kapoor Wishes Remain Incomplete )

ऋषि कपूर के बनारस जानें की आस उनकी अंतिम सांस के साथ ही टूट गई। फिल्म मुल्क की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर का वाराणसी जाने के लिए चयन हुआ था। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे काशी आने का मौका मिलेगा। इस शहर की मैंने बहुत ही कहानियां सुन रखी हैं। लेकिन, ऋषि कपूर काशी नहीं आ सके। उनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गईं।

पाकिस्तान जाना चाहते थे ऋषि कपू? Rishi Kapoor poor House in Pakistan )

ऋषि कपूर की एक ख्वाहिश और थी। वह मरने से पहले एक बार पाकिस्तान जाकर अपनी पुश्तैनी जमीन को देखें। साल 2017 ऋषि कपूर ने ट्विटर पर दिली इच्छा जताई थी।

Farooq Abdhulla ji, Salaam! Totally agree with you,sir. J&K is ours, and PoK is theirs. This is the only way we can solve our problem. Accept it, I am 65 years old and I want to see Pakistan before I die. I want my children to see their roots. Bas karva Dijiye. Jai Mata Di !