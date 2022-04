आखिर क्यों Akshay Kumar की सास से शादी नहीं कर पाए Rishi Kapoor

ऋषि कपूर की फ़िल्म शर्माजी नमकीन इन दिनों सुर्ख़ीयों में बनी हुई हैं। यह फ़िल्म उनके निधन के क़रीबन दो साल बाद रिलीज़ हुई है और इसे देखकर कपूर ख़ानदान काफ़ी इमोशनल हो गया हैं।

फ़िल्म शर्माजी देखने के बाद कपूर ख़ानदान कॉफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिख रहा हैं। ख़ासकर के उनकी पत्नी नीतू सिंह और बेटा रणबीर कपूर उनको याद कर रहे हैं। बता दें कि इस फ़िल्म की शूटिंग करने से पहले ही ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी जाने के बाद इस फ़िल्म को परेश रावल की मदद से ही पूरा किया गया।

rishi kapoor want to marry dimple kapadia after working together