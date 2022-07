Shamshera करने से पहले Ranbir Kapoor को पिता ऋषि ने दी थी ये चेतावनी, कहा था- 'पछताएगा तू...'

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) इन दिनों अपनी फिल्म 'शमशेरा' (Shamshera) को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म के ट्रेलर ने खूब सुर्खियां बटोरीं। ट्रेलर में रणबीर कपूर का लुक देख सब दंग रह गए, लेकिन रणबीर कपूर के लिए ये रोल निभाना आसान नहीं था। ये फिल्म करने से पहले रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर ने उन्हें वॉर्निंग दी थी।

फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रोमोशन में एक्टर बिजी हैं। रणबीर ने एक नए इंटरव्यू में बताया है कि 'शमशेरा' करने से पहले उनके पिता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने उन्हें फिल्म को लेकर वार्निंग दी थी।

