अभिनेता रितेश देशमुख ने राजीव गांधी को बर्थ एनिवर्सरी पर किया याद

बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर याद किया है। उन्होंने भारत रत्न राजीव गांधी को याद करते हुए लिखा, "हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद कर रहा हूं।" उनके ट्वीट करते ही रितेश के फैंस ने प्रतिक्रियाएं दी है। कुछ लोगों ने राजीव गांधी से जुड़ी पुरानी यादों को भी शेयर किया है।

आपको बता दें कि रितेश देशमुख के पिता विलासराव देशमुख महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ रह चुके हैं। एक्टर रितेश देशमुख सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने परिवार और बच्चों के साथ समय बिताया, वे अधिकतर समय फार्म हाउस पर ही रहे और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अपनी लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करते हुए अपने फैंस से जुड़े रहे। फैंस अपने अभिनेता रितेश देशमुख की हर पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं।

Remembering our former Prime Minister Bharat Ratna Shri #RajivGandhi ji on his Birth Anniversary today. pic.twitter.com/9ZSLBFlEsh