शाहरुख, सचिन, सोनू के बाद रोहित शेट्टी ने भी किया ऐसा काम, मुंबई पुलिस ने किया सलाम

मुंबई। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई पुलिस की बड़ी मदद की है। रोहित शेट्टी ने अपने 8 होटल्स को मुंबई पुलिस को दिया है। मुंबई पुलिस इन होटल्स को कोरिया वॉरियर्स के लिए काम में लेगी।

मुंबई पुलिस के ट्वीट के अनुसार, 'रोहित शेट्टी ने पूरे शहर में स्थित उनके 8 होटल्स कोविड वॉरियर्स के लिए दिए हैं। इनमें वे आराम, स्नान, कपड़े बदल सकेंगे। यहां पर उनके लिए नाश्ते और डिनर की व्यवस्था होगी। हम उनके इस दयालुता भरे भाव और मदद के लिए धन्यवाद देते हैं।'

#RohitShetty has facilitated eight hotels across the city for our on-duty #CovidWarriors to rest, shower & change with arrangements for breakfast & dinner.



We thank him for this kind gesture and for helping us in #TakingOnCorona and keeping Mumbai safe.