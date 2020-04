रोनित रॉय ने बनाया आसान टी-शर्ट वाला थ्री लेयर्ड मास्क, फैंस ने की तारीफ, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली | जहां एक तरफ पूरा देश कोरोनावायरस की चपेट में है वही सेलेब्स इस लड़ाई में लोगों के बीच जागरुकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मास्क नहीं है ऐसे में घर पर आसान तरीकों से इसे बनाया जा सकता है। स्टार्स मास्क बनाने के अलग-अलग तरीके बता रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड और टीवी एक्टर रोनित रॉय का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो टी-शर्ट से आसान तरीके से मास्क बनाना बता रहे हैं। रोनित ने अपने घर पर मास्क बनाने का बहुत ही सरल तरीका बताया है।





वीडियो में वो एक टी-शर्ट से मास्क बनाते हुए देखे जा सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि इस मास्क को बनाने में किसी प्रकार की जरूरी सामान की जरूरत नहीं है जैसे सिलाई, बैंड वगैरह। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इस मास्क में आपको थ्री-लेयर सुरक्षा मिलती है। रोनित ने खुद एक जलते हुए लाइटर को फूंक मारकर इसका परीक्षण किया और लोगों को दिखाया कि ये बिल्कुल सुरक्षित है।





Wow!!! My first ever 1m views!!!! Who would have thought!!!!!!! pic.twitter.com/9p9SQxHy9s