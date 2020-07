Roopa Ganguly ने Sushant की सीबीआई जांच के लिए कसी कमर, कई सवालों के साथ कम्प्यूटराइज्ड चाबी पर उठाया सवाल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput death) से सभी को गहरा सदमा लगा है। फैंस उनको खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सुशांत के फैंस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर उन्हें न्याय दिलाने की अपील (Sushant fans CBI Inquiry appeal) कर रहे हैं। वहीं कुछ सेलेब्स और राजनीतिक जगत के लोग भी सुशांत के लिए सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद से रूपा गांगुली का पूरा ट्विटर अकाउंट (Roopa Ganguly Twitter account) उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है। रूपा गांगुली एक बार फिर कई सारे ट्वीट्स करके सभी फैक्ट्स (Roopa Ganguly Tweets on Sushant) सामने रखे। उन्हें ये सब बातें सोने नहीं दे रही हैं।

One thing that is not adding up for most people was how could an #dedicated actor of his calibre quit life so easily#questions still go #unanswered

I am a #sushant #fan #cbiforsushant #SushantSinghRajput #RoopaGanguly — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) July 9, 2020

महाभारत में द्रौपदी का रोल निभा चुकी रूपा गांगुली ने अपने ट्वीट में कई सवालों का जिक्र किया है। जो सुशांत की सुसाइड पर (Roopa Ganguly tweet justice for Sushant) सवाल खड़ा करते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- एक बात जो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आ रही है कि एक डेडिकेटेड एक्टर ने अपनी जिंदगी इतनी आसानी से कैसे खत्म कर ली।

रूपा गांगुली ने अपने एक ट्वीट में लिखा- विसेरा रिपोर्ट (Sushant visera report) कहती है कि सुशांत के शरीर में कोई भी कैमिकल नहीं था और अनार के ग्लास का जूस अभी भी मिसिंग है। क्या हम किसी प्रकार के जहर की संभावनाओं से इंकार कर सकते हैं।

#doctors #medicalexperts #forensicexperts please help us understand if these are relevant questions.

Should it not bother us that none or most of the facial features post such an incident is not visible here, like dark coloration of the face, frothing in mouth ?#cbiforsushant pic.twitter.com/eZ2EE7Pqjd — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) July 11, 2020

एक और ट्वीट में रूपा ने सवाल उठाते हुए लिखा- प्लीज इस चीज को समझाने में मदद करें अगर ये सही सवाल हैं। क्या ये हमे परेशान नहीं करना चाहिए कि कोई भी या ज्यादातर चेहरे की विशेषताओं को पोस्ट नहीं करते हैं जिसमें ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे चेहरे का गहरा रंग और मुंह से झाग निकलना।

Social media is an interesting space where one can access so much information.

I am also finding a lot of information , especially how #true #fans are still reacting in similar ways as I about questions that are perhaps unresolved

I am a #sushant #fan #cbiforsushant — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) July 9, 2020

रूपा ने सोशल मीडिया पर भरोसा जताते हुए लिखा- ये इंटरेस्टिंग जगह है जहां किसी को बहुत सारी जानकारियां मिल सकती हैं। मुझे भी बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। खासकर ये सच्चे फैन्स मेरी तरह ही इन सवालों पर रिऐक्ट कर रहे हैं, जो अब तक सुलझ नहीं पाए हैं।

रूपा गांगुली ने सुशांत के घर की चाबी पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा- जब चाबी कम्प्यूटराइज्ड थी (Sushant home computerized Key) तो उन्होंने चाबी बनाने वाले को इतनी आसानी से और जल्दी कैसे बुला लिया।