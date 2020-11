'प्यार का पंचनामा 2' एक्ट्रेस Rumana Molla की अगली फिल्म 'देव डीडी' सीजन 2

मुंबई। 'प्यार का पंचनामा 2' ( Pyaar Ka Punchnama 2 ) फेम एक्ट्रेस रूमाना मोला ( Rumana Molla ) जल्द ही अपकमिंग वेबसीरीज 'देव डीडी' ( Dev DD Season 2 ) के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं। रूमाना हाल ही 'वर्जिन भानुप्रिया' में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और अभिनेता गौतम गुलाटी के साथ दिखाई दी थीं। इन दिनों वह अपनी 'देव DD 2' की शूटिंग में व्यस्त हैं। वह थ्रिलर के एक व्यस्त शेड्यूल के बाद पालघर से वापस आ गई हैं।

'सेट पर पूरी सावधानी बरती गई'

इस बारे में बात करते हुए रूमाना ने कहा,'यह प्रक्रिया लंबी और व्यस्त रही है। मैं वास्तव में यह देखकर आश्चर्यचकित थी कि इस शो और इसके पैमाने में कितना दम है। और मुझे यह देखकर वास्तव में खुशी हुई कि हर किसी को सुरक्षित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सेट पर पूरी सावधानी बरती गई।'

इस सीजन में रिलेशनशिप चांदनी के साथ

एकता कपूर ( Ekta Kapoor ) द्वारा प्रोड्यूस की जा रही 'देव डीडी 2' में रूमाना, राधा की भूमिका में नज़र आएंगी। उनका रोल एक स्वतंत्र, उत्साही और शक्तिशाली लड़की का है, जिसे उसकी कामुकता के बारे में कोई चिंता नहीं है। इस सीजन में उसका रिलेशनशिप चांदनी के साथ है।

'हाउ टू किल योर हसबैंड' में आएंगी नजर

वर्कफ्रंट की बात करें, तो रुमाना की झोली में और प्रोजेक्ट्स भी हैं। वह अखिलेश जायसवाल ( Akhilesh Jaiswal ) के निर्देशन में बनी फिल्म 'हाउ टू किल योर हसबैंड' ( How to Kill your Husband ) में सह-कलाकार अहाना कुमरा ( Aahana Kumra ) और विक्रम कोचर ( Vikram Kochhar ) के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।