Sushant को लेकर हुआ बड़ा खुलासा: एक्टिंग छोड़ बनना चाहते थे वैज्ञानिक, पूरे देश में लगाने थे कई पेड़!

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या (Sushant Singh Rajput) के बाद सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और आउटसाइडर्स को नीचा दिखाने जैसी बातों को लेकर सलमान खान (Salman Khan) से लेकर करण जौहर (Karan Johar) को यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्टारकिड्स पर सोशल मीडिया यूजर्स अपना गुस्सा (Social media on starkids) जता रहे हैं, साथ ही सुशांत की मौत का जिम्मेदार इसी नपोटिज्म को बताया जा रहा है। हालांकि सुशांत की दोस्त रोहिणी ने एक पोस्ट करके ये कहा है कि ऐसा नहीं था कि सुशांत के पास काम की कमी थी। इसी कड़ी में रूमी जाफरी ने भी कुछ बातें साझा की हैं।

स्क्रीनराइटर रूमी जाफरी (Rumi Jaffery) ने बताया कि वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत को लेकर फिल्म (Sushant Rhea Chakraborty film) बनाने की सोच रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जाफरी ने स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी लेकिन लॉकडाउन के चलते इस पर काम रुक गया। उन्होंने बताया कि वैसे तो हम नवंबर में फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले थे। लेकिन सुशांत फिल्म लाइन छोड़ने (Sushant wanted to do quit acting) की सोच रहे थे। लॉकडाउन के कारण उन्हें काफी परेशानी हो रही थी हालांकि उन्होंने मुझे छोटे बजट की फिल्म बनाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कम लोगों में फिल्म की शूटिंग शुरू करनी चाहिए। इसीलिए मैं स्क्रिप्ट पर काम करने लगा था।

रूमी ने आगे बताया कि सुशांत मुझसे कहते थे कि वो अब फिल्में नहीं करना चाहते हैं। वो कहा करते थे कि खेती करना चाहते (Sushant wanted to do farming) हैं। उन्हें पूरे देश में एक लाख पेड़ लगाने थे। वैज्ञानिकों की तरह नए अविष्कार (Sushant wanted to do invention) करने थे। हालांकि वो पिछले छह महीने से डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। बता दें कि इससे पहले (Social Media) सुशांत की दोस्त रोहिणी (Sushant bestfriend Rohini Iyer) ने पोस्ट कर कहा था कि जब भी मैं सोशल मीडिया देखती हूं तो उसमें बस फिक्शन कहानियां दिख रही हैं। लोग अपना एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, अपनी नीतियों को फायदा उठा रहे हैं। पहली बात सुशांत को फेम और तुम्हारे ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसकी अटेंशन पाने के लिए एक ट्रॉफी वाले से ज्यादा बनना था। वो क्वांटम फिजिक्स की तरह सिंपल था। वो पागल जीनियस (Sushant was crazy genius) था।