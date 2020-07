सुशांत की मौत पर रूपा गांगुली ने उठाए सवाल, पीएम मोदी को किया टैग

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी किए एक माह से अधिक समय बीत चुका है।।उनके इस तरह दुनिया छोड़कर चले जाने से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में कई कलाकारों ने सीबीआई जांच तक की मांग की है। अभिनेत्री और सांसद रूपा गांगुली का कहना है कि सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं है और इससे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बाकी है। उन्होंने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच को लेकर किए ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है। उन्होंने ट्विटर पर करीब 12 सवाल उठाए हैं।

एक्ट्रेस ने टि्वटर पर सवाल करते हुए लिखा है। "सभी डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्, फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्लीज हमें यह समझाने में मदद करें कि क्या यह पूछे जा रहे सवाल उचित नहीं है? सुशांत की मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटने से हुई है, लेकिन क्या यह चीज गला घोटने के कारण नहीं हो सकती?" रूपा गांगुली ने सुशांत के गले पर पड़े निशानों को लेकर भी सवाल उठाते हुए लिखा है। "सभी डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्लीज हमें यह समझाने में मदद करें, इंटरनेट पर जो तस्वीरें वायरल हुई थी, उनमें गले पर बना निशान राउंड था। जबकि ऐसे ही सुसाइड के मामलों में गले पर अलग तरह का निशान होता है, हैं ना?

सांसद ने अपने तीसरे सवाल में सुशांत के चेहरे के हाव-भाव का जिक्र करते हुए लिखा है। "सभी डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमें यह समझाने में मदद करें क्या यह वाजिब सवाल है? क्या हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या के बाद चेहरे के हाव-भाव में जो बदलाव दिखने चाहिए वह नहीं दिखे, जैसे कि चेहरा काला पड़ जाना, मुंह से झाग निकलना।" उन्होंने आखिरी ट्वीट में लिखा है। "ऐसे होनहार बच्चे को आप लोगों ने चले जाने दिया? यह जमीन, ये आसमान, ये सितारे आप लोगों को माफ नहीं करेंगे।

