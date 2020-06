Sushant की मौत पर बोले तेज गेंदबाज श्रीसंत, कहा- उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए थी, धोनी का दिया उदाहरण

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन (Sushant Singh Rajput tragic demise) से हर किसी को गरहा सदमा पहुंचा है। सोशल मीडिया पर मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन (Mental health and depression) जैसा मुद्दा चारों तरफ छाया हुआ है। वहीं बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सुशांत की सुसाइड ने फैंस से लेकर सेलेब्स सभी को बहुत अपसेट किया है। अब इसपर इंडियन के पूर्व गेंदबाज एस श्रीसंत (S Sreesanth on Sushant Suicide) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुशांत के निधन पर कहा कि लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। डटकर उसका सामना करना चाहिए। सुशांत को सुसाइड नहीं करनी चाहिए (Sushant should not commit suicide) थी।

हेलो ऐप से बात करते हुए श्रीसंत ने सुशांत के निधन पर बात करते हुए कहा कि कुछ भी हो लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। सुशांत को सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। अगर एक इंसान को सपोर्ट ना मिले तो उसे परिवार, अपने मां-बाप के पास जाना चाहिए। वो भी ना हों तो दोस्तों के पास जाना चाहिए। आपको इतने फैंस हैं जो आपसे प्यार करते हैं। वहीं नेपोटिज्म पर बात करते हुए श्रीसंत (Sreesanth on nepotism) ने कहा कि मुझे लगता है किसी बड़े घर में पैदा होना किसी की गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुशांत के लिए भाई-भतीजावाद कोई मुद्दा था।

श्रीसंत ने इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Sreesanth on M S Dhoni struggle) का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें जिंदगी में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ीं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धोनी तो स्कूल के कप्तान भी नहीं थे लेकिन इंडियन टीम के कैप्टन बने और वर्ल्ड कप भी जीता। धोनी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले (Dhoni faced difficulties) हैं। इंडियन टीम में आने के बाद भी उन्हें कई चीजों के लिए रोका जाता था लेकिन वो अपने प्रयास पर लगे रहे और सफल हुए। क्रिकेट में भी नेपोटिज्म होता है लेकिन जो मेहनती होता है उसे कोई नहीं रोक सकता।