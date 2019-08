Saaho Trailer: उड़ती कारें, बमबारी, खतरनाक स्टंट और सस्पेंस, प्रभास का यह रूप देख भूल जाएंगे 'बाहुबली'

Saaho Trailer रिलीज हो गया है। इस ऐक्‍शन पैक्‍ड ट्रेलर में प्रभास जबरदस्‍त स्‍टंट करते नजर आ रहे हैं। फिल्‍म में जबरदस्त VFX वर्क देखने को मिल रहा है। ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शुक्रवार को ही खबर आ गई थी कि 'साहो' का ट्रेलर शनिवार शाम पांच बजे रिलीज होने वाला है। फिल्म ऐक्शन, स्टंट और सस्पेंस से भरपूर है। ट्रेलर में प्रभास और श्रद्धा कपूर का रोमांस भी दिखाया गया है। ट्रेलर में उड़ती कारें, तेज रफ्तार बाइक, बमबारी, कार चेजिंग जैसे खतरनाक एक्शन दिखाए गए हैं, जो हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलते हैं। अभी तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषा में ट्रेलर रिलीज हुआ है।

इस ट्रेलर ने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। इस फिल्‍म को बनने में करीब दो साल का वक्‍त लगा है। इसे टॉलिवुड की अब तक की सबसे बड़ी और महंगी फिल्‍म कहा जा रहा है। इसमें कई महंगे हाई-ऑक्‍टेन ऐक्‍शन सीक्‍वंसेस फिल्‍माए गए हैं। प्रभास और श्रद्धा कपूर के अलावा इसमें जैकी श्रॉफ, महेश मांजरेकर, चंकी पांडे, नील नितिन मुकेश भी हैं। ट्रेलर में उनको भी दिखाया गया है। बाकी कलाकारों का लुक भी काफी स्टाइलिश और शानदार लग रहा है।

It's Showtime! Presenting the theatrical trailer of India's biggest action thriller #Saaho.

In cinemas from 30th Aug worldwide.#SaahoTrailerDay #30AugWithSaaho



Malayalam Trailer Link : https://t.co/B1sDRoQnnK