रिलीज से पहले फिल्म 'सांड की आंख' की हुई Special स्क्रीनिंग, अगर देखने जा रहे हैं तो जरूर पढ़ें उपराष्ट्रपति का Review

शूटर दादी के जीवन पर आधारित फिल्म सांड की आंख की पहली स्क्रीनिंग रिलीज ( Saand ki Aankh Screening ) से पहले ही हो चुकी है। फिल्म की यह स्क्रीनिंग उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ( Vice President M Venkaiah Naidu ) के घर रखी गई। इस दौरान वेंकैया नायडू ने रियल लाइफ शूटर दादियों के साथ फिल्म की स्टारकास्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ( Bhumi Pednekar ) और तासपी पन्नू ( Taapsee Pannu ) से भी मुलाकात की।

उपराष्ट्रपति नायडू ने पूरे परिवार के साथ मिलकर फिल्म देखी और अपने ऑफिसियल ट्विटर अकाउंट पर इसका रिव्यू ( Saand ki Aankh Review ) भी दिया। वेंकैया नायडू ने लिखा, आज उपराष्ट्रपति भवन में हिंदी फिल्म 'सांड की आंख' देखी। इस अवसर पर फिल्म के कलाकारों तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर तथा निर्देशक तुषार हीरानंदानी की उपस्थिति हमारे लिए अभिनंदनीय थी।

उपराष्ट्रपति फिल्म की कहानी को लेकर कहा कि फिल्म महिला शार्पशूटर चंद्रो तोमर तथा प्रकाशी तोमर के जीवन पर आधारित है। फिल्म सांड की आंख महिला सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली सामाजिक चुनौतियों का वास्तविक चित्रण करती है। फिल्म के लिए मेरी शुभकामनाएं'

Thank you Hon.Vice President sir, for watching our beloved film #SaandKiAankh and for hosting us. Thank you for giving our film love. This truly was a memorable evening with you and your family sir. Jai hind 🇮🇳 @VPSecretariat 🙏🏻 pic.twitter.com/3nPL1xNN66