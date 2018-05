सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित फिल्म 'सचिन : ए बिलियन ड्रीम्स' ने एक और अवॉर्ड "Award Of Excellence special mention film feature The Accolade Global film Competition 2018" अपने नाम दर्ज कराया। जनवरी में सचिन की फिल्म को 2 पुरस्कार मिले थे। सचिन के अवॉर्ड मिलने की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने सचिन की फिल्म 'सचिन : ए बिलियन ड्रीम्स' का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा #Sachin #ABillionDreams wins yet another award...

आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में 11वें तेहरान अंतरराष्ट्रीय एफआईसीटीएस उत्सव 2018 में सचिन की 'सचिन : ए बिलियन ड्रीम्स' फिल्म ने को दो अवॉर्ड जीते।

सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित इस फिल्म में उनके जीवन के हर एक पहलुओं को दर्शानें की कोशिश की गई थी। इस फिल्म में खुद सचिन ने अपने जीवन जुड़ी छोटी से बड़ी बात शेयर की।

उनकी फिल्म की बात करें तों इस फिल्म में उनके बचपन के बारे में देखना और जानना मजेदार रहा। इस फिल्म में सचिन अपने पर्सनल स्पेस में अपनी पत्नी अंजली, बच्चे अर्जुन, सारा और बाकी परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ दिखें। जो उनके फैन्स के लिए काफी उत्साहित करने वाला था। फिल्म में क्रिकेट के इतिहास में सचिन की शुरुआत का दृश्य दिखाया गया था। इस फिल्म के जरिए दुनिया को पता चला कि सचिन तेंदुलकर आखिर क्रिकेट के बादशाह किसकी वजह से बने। बता दें कि सचिन को क्रिकेट की दुनिया में लाने का सबसे बड़ा योगदान उनके बड़े भाई अजित का रहा। अजित की मेहनत और जिद की वजह से सचिन आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। सचिन के

सचिन की फिल्म में 1989 में हुए एक एग्जिबिशन मैच में सचिन ने पाकिस्तान के अब्दुल कादिर के 1 ओवर में 4 छक्के जड़े थे। इस फिल्म में सचिन और उनकी पत्नी की लव स्टोरी को दिखाया गया। जोकि बेहद खूबसूरत था।

इसके साथ ही सचिन की इस कहानी में कमेंटेटर्स, क्रिटिक्स और उनके साथी खिलाड़ी धोनी, कोहली, गांगुली, सहवाग और हरभजन सभी मास्टर ब्लास्टर की स्तुति करते नजर आते हैं।