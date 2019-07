Sacred Games 2 trailer release: पहले से भी धमाकेदार है 'सैक्रेड गेम्स 2' का ट्रेलर, मुंबई में दिखा मौत का मंजर

Sacred Games Season 2 trailer releases: नेटफ्लिक्स (Netflix) की मोस्टअवेटेड वेब सीरीज सैक्रेड गेम्स 2 (Sacred Games 2) का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है। हाल में नेटफ्लिक्स ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस सीजन का ट्रेलर पहले सीजन की तरह ही काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। पूरा ट्रेलर खून-खराबा और जानदार डॅायलॅाग्स से भरा है। बता दें सस्पेंस से भरपूर 'सैक्रेड गेम्स 2' का 15 अगस्त को प्रीमियर होगा।

#SacredGames: Season 2... Netflix announces the release date of the series: 15 Aug 2019... Trailer out now. pic.twitter.com/LxqhhFlWZC