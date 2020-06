Sushant Singh Rajput की मौत पर बोलने वालों पर भड़क गए सैफ अली खान, कहा- उसकी इतनी परवाह दिखाना सिर्फ पाखंड है

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन (Sushant Singh Rajput Death) पर हर कोई सदमे में है। बॉलीवुड-टीवी सेलेब्स से लेकर फैंस भी सुशांत के चले जाने पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कंगना ने बॉलीवुड पर निशाना (Kangana Ranaut on Sushant Death) साधते हुए कहा है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर किया गया है। उन्होंने बॉलीवुड माफियाओं के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि करण जौहर से लेकर ऐसे भाई-भतीजे वाले लोग छोटे शहरों से आए लोगों को ये उठने (Kangana exposed bollywood nepotism) नहीं देते हैं। उसको परेशान किया जाता है। वहीं अब सैफ ने सुशांत को लेकर सोशल मीडिया (Saif Ali Khan on Sushant Suicide) पर दुख जताने वालों पर गुस्सा निकाला है। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी किसी भी विषय पर कमेंट करना गलत बात है।

सैफ ने कहा कि सुशांत का जाना बहुत भयानक खबर है। ये बहुत दुखद है। लेकिन लोग जो अपना फायदा देखकर कमेंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं वो गलत है। सोशल मीडिया (Social Media) पर इस तरह की बकवास बाते करना और सुशांत के लिए इतना प्यार उड़ेलना सिर्फ दिखावा भर (Saif angry on celebs hypocrisy) है। इससे बेहतर होगा कि जो चला गया है हम उसके लिए चुप रह लें। जिन्होंने पहले उसकी परवाह नहीं की, अब वो सोशल मीडिया पर पोस्ट (Saif speaks on celebs fake care for Sushant) करके ठोंग दिखा रहे हैं। ऐसा करना उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने के बराबर है।

सैफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इंडस्ट्री में सिर्फ कॉम्प्टीशन होता है लोग यहां परवाह नहीं करते। हद से ज्यादा प्यार दिखाना तो सिर्फ एक ठोंग है। साथ में सैफ ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो सुशांत की मौत का जिम्मेदार (People responsible for Sushant Suicide) कई लोगों को बता रहे हैं। सैफ के मुताबिक, ऐसा करना गलता है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि असल वजह क्या है, ऐसे में किसी को दोष देना सही नहीं है। जरूरी नहीं कि इंसान अपनी प्रोफेश्नल लाइफ को लेकर ही परेशान हो, ये भी हो सकता है कि कुछ पर्सनल रहा हो। हर चीज को फिल्म से जोड़कर देखना गलत है। बता दें कि सोशल मीडिया पर करण जौहर (Karan Johar) से लेकर सलमान खान (Salman Khan) तक से फैंस बेहद नाराज हैं। सुशांत को बैन करने वाली बात सामने आने के बाद फैंस का गुस्सा भड़का हुआ है। बॉलीवुड एक बार नेपोटिज्म (Bollywood nepotism) को लेकर सवालों के घेरे में है।

