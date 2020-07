फिल्म Dil Bechara में काम करने के बाद भी ट्रेलर में नहीं दिखे Saif Ali Khan, सामने आया एक्टर का रिएक्शन

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Sushant Last movie Dil Bechara ) का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर ने आउट ( Dil Bechara Trailer Break bollywood and hollywood records ) होते ही बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के सारे रिकॉर्ड् को तोड़ गिराया। वहीं अब बस सुशांत के फैंस ( Sushant fans waiting for his last movie ) को इस फिल्म के रिलीज़ होने का इंतजार है। बता दें वैसे यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत और एक्ट्रेस संजना सांघी ( Sanjana Sanghi ) के नाम से काफी लोकप्रिय हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म अभिनेता सैफ अली खान( Saif Ali Khan ) भी नज़र आने वाले हैं। जी हां, सैफ भी सुशांत( Saif also part of sushsnt last movie ) की इस आखिरी फिल्म में दिखाई देंगे। वहीं जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो कही भी सैफ की झलक नहीं दिखाई दी थी। जिसे लेकर अब खबरों का बाज़ार गरमा होता जा रहा है।

'दिल बेचारा' ट्रेलर ( Dil Bechara Trailer ) के रिलीज़ होने के बाद वैसे तो सैफ अली खान ( Saif Ali Khan No Reaction on movie trailer ) की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। जिसमें उन्होंने ट्रेलर में खुद को ना दिखाए जाने पर आपत्ति जताई हो। लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, सैफ अली खान शिकायत नहीं कर रहे हैं। सैफ अली खान का कहना है, 'यह एक कैमियो है। मैं खुश हूं कि उन्होंने इसका विज्ञापन नहीं किया।' अब सैफ अली खान का रिएक्शन बताता है कि उन्हें ट्रेलर से कोई दिक्कत ( Saif has no problem with trailer ) नहीं है। बता दें इस फिल्म में सैफ 48 साल के अभिनेता पीटर वान हाउटन ( Peter Van Houghton ) के लेखक की भूमिका निभाते नज़र आएंगे, जो असल जिंदगी में विलेम डैफो( Willem dafoe ) से संबंधित है।

इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस संजना सांघी ( Actress Sanjana Sanghi ) मुख्य किरदार में नज़र आ रही हैं। फिल्म की रिलीज़ के बात करें तो कोरोनावायरस ( Coronavirus ) की वजह से फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म ( OTT Platform ) हाटस्टार डिज्नी प्लस ( Hotstar disney plus ) पर रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म 24 जुलाई ( Dil Bechara Released on 24 july ) को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी और इसे कोई भी फ्री देख सकता है। अब फैन्स को इसके रिलीज होने का इंतजार है। इससे फिल्म से मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ( Mukesh Chhabra Debut film ) अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। बता दें सुशांत की देहांत को आज पूरा एक महीना हो गया है। सोशल मीडिया पर देश-विदेश से उनके फैंस उनके लिए मैसेज और CBI जांच की मांग कर रहे हैं। दिल बेचारा 24 जुलाई ( Dil Bechara released on 24th july ) को डिज़्नी प्लस हॉटस्टार ( Disney plus hotstar ) पर रिलीज़ हो रही है।