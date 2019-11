अजय देवगन संग सैफ अली खान के काम करने पर करीना ने दिया ऐसा रिएक्शन, जानकर आप भी चौंक जाएंगे

अभिनेता सैफ अली खान, अजय देवगन और काजोल स्टारर 'तानाजी द अनसंग वारियर' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। यह फिल्म मुगल साम्राज्य की सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें अजय और सैफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। मुंबई में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। लॉन्च के समय सैफ ने अजय के साथ काम करने पर करीना के रिएक्शन बताए।

सैफ ने करीना को बताया कि वह 'ओमकारा' के सह कलाकार अजय के साथ फिर से काम करेंगे। 'तानाजी' स्टार ने खुलासा किया उनकी पत्नी को पता था कि अजय के साथ काम करने के दौरान सभी को बहुत मजा आता है। वह भूमिका और फिल्म के लिए बहुत उत्साहित थी। सैफ ने कहा कि करीना फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं। आपको बता दें कि करीना, सैफ और अजय विशाल भारद्वाज की 2006 रिलीज हुई फिल्म 'ओमकारा' में साथ नजर आ चुके है।

4th Feb 1670: The surgical strike that shook the Mughal Empire!

Witness history like never before. Presenting the official #TanhajiTrailer: https://t.co/NOykEyWrUh@itsKajolD #SaifAliKhan @omraut @itsBhushanKumar @SharadK @ADFFilms @TSeries @TanhajiFilm