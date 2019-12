Jawaani Jaaneman: जवानी जानेमन का फ़र्स्ट लुक रिलीज, अनोखे अंदाज में दिखे सैफ़ अली ख़ान

नई दिल्ली: सैफ़ अली ख़ान(Saif Ali Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवानी जानेमन (Jawaani Jaaneman) का पहला पोस्टर रिलीज़ हो चुका है। पोस्टर में सैफ़ (Saif Ali Khan) बिल्कुल नए अंदाज़ में नज़र आ रहे हैं।हालांकि पोस्टर में सैफ (Saif Ali Khan) का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वे बेड पर एक लड़की के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर में उनके हाथ में एक बोतल भी है जिसके अंदर से कुछ लिक्विड बह रहा है। फिल्म जवानी जानेमन में सैफ अली खान के साथ अभिनेत्री पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचरवाला भी नजर आने वाली हैं।आलिया इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। ये फिल्म पहले अगले साल 7 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म अब 31 जनवरी को रिलीज होगी।

