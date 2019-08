बॉलीवुड अभिनेता saif ali khan शुक्रवार को अपना 49वां जन्म दिन मना रहे हैं। अपने बर्थडे के खास मौके पर अभिनेता ने फैन्स को खास तोहफा दिया है। सैफ की आने वाली फिल्म 'Laal Kaptaan' का टीजर रिलीज किया गया है। लाल कप्तान की यह टीजर वीडियो दिल दहला देने वाला है, जिसमें सैफ अली खान अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं। एक्टर की एक ही झलक दर्शकों को इम्प्रेस करने के लिए काफी है। इसके साथ म्यूजिक ने सीन में जान डाल दी।

ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने 'लाल कप्तान' का टीजर शेयर करते हुए इसकी रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। यह फिल्म इसी साल 11 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। टीजर में सैफ अली खान का अपने चेहरे पर राख मलते दिखाई दे रहे हैं। फिर सामने की ओर देखते हुए ऐसी स्माइल देते हैं जो मन में डर पैदा करती है। सैफ के एक्सप्रेशन्स और बैकग्राउंड में चलते म्यूजिक को आप साथ देखते व सुनते हैं तो यह छोटा सा टीजर भी परफेक्ट बनता दिखाई देता है।

Saif Ali Khan... First glimpse of #LaalKaptaan... Directed by Navdeep Singh... Eros International and Colour Yellow Productions presentation... 11 Oct 2019 release. #Dussehra pic.twitter.com/9Wz3xO5Vvs