देश के इतिहास पर विवादित बयान देकर बुरे फंसे सैफ अली खान, लोगों देने लगे गालियां, एक ने कहा- कोई इतना मूर्ख कैसे...

अभिनेता अजय देवगन ( ajay devgan ) की फिल्म 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' ( tanhaji : the unsung warrior ) इस साल की पहली सुपरहिट फिल्मों में से एक बन चुकी है। मूवी में एक्टर सैफ अली खान ( saif ali khan ) और काजोल ( kajol ) ने भी लीड किरदार अदा किया। लेकिन रविवार को एक इंटरव्यू में सैफ ने फिल्म को लेकर कई ऐसी कही जो उन्हीं पर भारी पड़ गई हैं।

एक्टर का मानना है कि तानाजी में जो दिखाया गया है, वह इतिहास का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ऐतिहासित तथ्यों से छेड़छाड़ को गलत बताते हुए कहा इस फिल्म में मेरा रोल दिलचस्प था और कुछ वजहों से मैं स्टैंड नहीं ले पाया, हो सकता है कि अगली बार करूं।

#SaifAliKhan believes there was NO concept of India before the British came.



Could you tell me then why on earth the invaders named themselves East "India" Company??!!



Bollywood is so filled with such dumbos! 😂😂 And then this man calls himself a history buff. *facepalm* https://t.co/OHZwD5E2tr — Archit Saxena (@architsaxena_in) January 20, 2020

साथ ही सैफ ने यह भी कहा कि अग्रेजों के आने से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर स्टार ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं। यूजर उनकी कड़ी निंदा कर रहे हैं।

I doubt which thought of School's History Books do #SaifAliKhan read ?



He kept his son name #Taimur is enough his believe https://t.co/B7C4ADPQdS — Ziid_Paul (@paul_ziid) January 19, 2020

Now you know why Native Americans are called Red Pakistanis because according to ‘history buff’ #SaifAliKhan there was ‘no concept of India until the British came’... #PoorOlColumbus — Nandini 🇮🇳 (@NAN_DINI_) January 19, 2020

#SaifAliKhan “ I don’t think there was a concept of India till the British gave it one”....



Well... I didn’t know the meaning of stupid until I read this... #Tanhaji — Jacinta Nicole 🕉 (@jacinta_nicole_) January 19, 2020

सैफ ने यह भी कहा कि हम सेक्युलरिज्म से दूर जा रहे हैं। उनका मानना है कि देश के लोग इसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे। अगर लोग किसी चीज का विरोध करेंगे तो उन्हें पीटा जा रहा है, वहीं अगर कोई एक्टर स्टैंड लेता है तो उसकी फिल्म पर इसका असर पड़ता है। यही कारण है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पॉलिटिकल कॉमेंट करने से बचने लगे हैं।