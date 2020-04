साजिद नाडियाडवाला ने जमकर किया दान, 400 कर्मचारियों को बोनस के अलावा कई संस्थाओं में किया डोनेट

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं। पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) के अलावा लोग उन जरूरतमंदो की भी मदद कर रहे हैं जो कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अब इसमें बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला का भी नाम जुड़ गया है। कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) ने अपना योगदान देने का फैसला किया है। साजिद ने 400 से अधिक कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है।

Noble & unprecedented! #SajidNadiadwala wanted his family of over 400 employees, including daily wage workers to do their bit; announced bonus for all so that they can contribute to PM Cares Fund and the Chief Minister’s Relief Fund. Kudos! @WardaNadiadwala pic.twitter.com/AoH6GzeMpT