मुंबई। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की फिल्म 'दबंग' 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गयी है। सलमान की फिल्म 'दबंग' 20 दिसंबर को प्रदर्शित हुयी है। उनकी यह लगातार 15वीं फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रूपए से अधिक की कमाई की है। 'दबंग 3' ने अब तक 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी इस मूवी में सलमान खान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, अरबाज खान, किच्चा सुदीप और महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर ने काम किया है। सई मांजरेकर ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है।

वर्ष 2010 में अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'दबंग' ने टिकट खिड़की पर 145 करोड़ रूपए की कमाई की थी। इसके बाद वर्ष 2011 में सलमान की फिल्म 'रेड्डी' और 'बाडीगार्ड' प्रदर्शित हुई। रेड्डी ने टिकट खिड़की पर 120 करोड़ जबकि बाडीगार्ड ने 142 करोड़ रूपए की कमाई की थी। वर्ष 2012 में सलमान की दो फिल्में प्रदर्शित हुयी और दोनों फिल्मों ने 100 करोड़ रूपये से अधिक की कमाई की। 'दबंग 2' ने 158 करोड़ रुपये जबकि 'एक था टाइगर' ने 198 करोड़ रुपये की कमाई की। वर्ष 2013 में सलमान की कोई भी फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई थी। वर्ष 2014 में सलमान की फिल्म 'जय हो' ने 111 करोड़ रुपये और 'किक' ने 233 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

वर्ष 2015 में सलमान की दो फिल्में 'बजरंगी भाईजान' और 'प्रेम रतन धन पायो' प्रदर्शित हुई और दोनो 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने में सफल रही। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने 320 करोड़ की कमाई की। वहीं सूरज बडज़ात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' ने बॉक्स ऑफिस पर 207 करोड़ की कमाई की है। 'प्रेम रतन धन पायो' में सलमान ने दोहरी भूमिका निभाई थी। वर्ष 2016 में सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' प्रदर्शित हुई थी। सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई की। वर्ष 2017 में सलमान खान की फिल्म 'टयूबलाईट' प्रदर्शित हुई। कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 121 करोड़ की कमाई की।

#Dabangg3 gets a boost due to #Christmas holiday on Day 6... However, the overall growth on a *big holiday* should’ve been more than what it is... Fri 24.50 cr, Sat 24.75 cr, Sun 31.90 cr, Mon 10.70 cr, Tue 12 cr, Wed 15.70 cr. Total: ₹ 119.55 cr. #India biz. Note: All versions.