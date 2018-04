सलमान खान फिल्म 'रेस 3' की शूटिंग खत्म कर अब अपने अगले प्रोजेक्ट में जुटने वाले हैं। जल्द ही वह निर्देशक अली अब्बास जफर संग फिल्म 'भारत' में दिखाई देंगे। इस बात की जानकारी खुद अली ने ट्विटर के जरिए दी।अली जफर ने बताया कि सलमान और वे 'भारत' के प्री-प्रोडक्शन का काम शुरू कर चुके हैं। जफर ने ट्वीट कर कहा, "फिल्म 'भारत' की तैयारियों को लेकर हम पूरे जोश में हैं। जल्द ही आपको इससे जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां मिलेंगी।"

Look bhai @BeingSalmanKhan what I found from @SultanTheMovie training session #backflip at 2 am in the morning :) pic.twitter.com/YDuQ1g8z7V

आधी रात बैकफ्लिप करते दिखे सलमान

इस ट्वीट के अलावा अली ने एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने सलमान का एक वीडियो जारी किया जिसमें वह बैकफ्लिप करते नजर आ रहे हैं।इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि ये आधी रात दो बजे का वीडियो है। हालांकि बैकफ्लिप करते हुए सलमान को दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजदू सलमान की एनर्जी देखने लायक है।

We are in full flow with preproduction of #Bharat the film, lots of exciting news will come your way soon....baaki Aaj Sunday hai.. enjoy 😉