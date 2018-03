Race 3 के सेट पर सैलीब्रेट हुआ इस सुपर स्टार का बर्थड..

बॉलीवुड के दबंग खान और अनिल कपूर ने रेस 3 के सेट पर बर्थड सैलीब्रेट किया है। आज सुबह ही अनिल कपूर ने अपने टिवट्रर अकांउट पर एक फोटो शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। इस फोटो में अनिल, सलमान को केक खिला रहें हैं। फोटो में अनिल और सलमान के अलावा सेट के बाकि लोग भी मौजूद थे। फोटो शेयर करते हुए अनिल ने लिखा है- कौन कहता है कि सैट पर बर्थडे बोरिंग होता है। मेरा बर्थडे बेमिसाल रहा। @SKFonline और @tipsofficial का धन्यवाद। सभी के प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद।

गौरतलब है कि रेस 3 की शूटिंग 24 दिसंबर से चालू हो चुकी है,शूटिंग इस पूरे हफ्ते चलेगी। 24 दिसंबर को बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर का जन्मदिन भी था। तो इस मौके पर सलमान संग पूरी टीम ने मिलकर अनिल कपूर का बर्थडे सैलीब्रेट किया। फिल्म की शूटिंग इस पूरे हफ्तें चलने वाली है। बता दे कि रेस फिल्म की स्टारकॉस्ट में इस बार सलमान खान भी नजर आने वाले है। फिल्म का निर्देशन रेमो डिसूजा करेगें। फिल्म की पहली पार्ट 2008 में दूसरी पार्ट 2013 में रीलीज हुई थी। दोनों ही फिल्म ने बॉक्सऑफिस पर अच्छी कमाई की थी।

बता दे कि सलमान खान का बर्थडे भी इसी हफ्ते 26 दिसम्बर को है। देखना दिलचस्प होगा कि सलमान का बर्थडे किस तरह मनाया जाएगा। वैसे भी इस बार सलमान के बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट टाईगर जिन्दा है की कामयाबी को माना जा रहा है। फिल्म ने अभी तक ताबड़तोड़ कमाई की है। पहले ही 3 दिनों में कलेक्शन 100 करोड़ पार पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। इस फिल्म का मुकाबला दंगल से माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान की फिल्म 'टाईगर जिन्दा है' अपने दोस्त आमिर खान के रिकार्ड को तोड़ पाती है कि नहीं।

Who says an on-set birthday has to be boring?! My Birthday was made extra special by the @SKFonline & @tipsofficial teams! Thank you all for your love & wishes! pic.twitter.com/R246bYoYpM