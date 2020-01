सैफ अली खान की वजह से यूजर्स बना रहे सलमान खान और रणबीर कपूर का मजाक, पढ़े मजेदार मीम्स

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म 'जवानी जानेमन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस मूवी में लंबे समय बाद सैफ का विचित्र अवतार देखने को मिला। 'जवानी जानेमन' में पूजा बेदी की बेटी अलिया फर्नीचरवाला और तब्बू अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद यूजर्स मीम्स बनाकर सलमान खान और रणबीर कपूर को अपना टारगेट बना रहे है।

ट्रेलर की शुरुआत में, जब सैफ की मम्मी फरीदा जलाल उनसे पूछती हैं कि क्या वह गे हैं, वह किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में सैफ कहते है कि वह गे नहीं है और है भी तो क्या प्रोब्लम है। ट्रेलर के इस सीन को लेकर मीम्स बनाए जा रहे है। यूजर्स शादी नहीं करने वाले डॉयलोग को लेकर सलमान और रणबीर के मीम्स बना रहे है।

