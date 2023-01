इस बात को लेकर अनुपम खेर ने मार दिया था जर्नलिस्ट को थप्पड़, सलमान खान ने कहा - 'अच्छा किया...'

Submitted by:

अनुपम खेर स्टारर फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए चुना गया है। मगर इन दिनों अनुपम खेर अपने एक पुराने इंसिडेंट की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पुरानी वीडियो काफी वायरल हो रही है। यह वीडियो तब की है जब अनुपम खेर ने एक पत्रकार को थप्पड़ मार दिया था और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई थी।

Salman Khan and Sanjay Dutt supported Anupam Kher when he slapped a journalist