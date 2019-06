मुसीबत में फंसी सलमान की 'भारत', रिलीज से 5 दिन पहले टाइटल को लेकर मचा बवाल, हाईकोर्ट में याचिका हुई दायर

बॅालीवुड स्टार Salman Khan स्टारर फिल्म 'Bharat' 5 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही एक बड़ी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक ' भारत ' फिल्म के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का कहना 'भारत' नाम से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं।

A PIL was moved in Delhi HC, today, against Salman Khan's upcoming movie 'Bharat'. The petition says that the title of the film is in violation of Section-3 of Emblems & Names Act ( Prevention of Improper Use). according to which word 'Bharat' can't be used for commercial purpose pic.twitter.com/p3DRc4sIfg