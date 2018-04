काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनके अलावा बाकी सह-आरोपी सैफ अली खान , सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्‍बू को बरी कर दिया गया है। सलमान पर फैसले के साथ ही उनके फैन्स काफी मायूस हैं तो वहीं दूसरी तरफ टि्वटर पर कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो इस फैसले को सहीं मानते हैं। टि्वटर पर एक यूजर ने लिखा है, टीवी चैनलों पर बहस चल रही है कि इन सालों में सलमान ने काफी अच्छे काम किए हैं। उनकी ईमेज सुधरी है लेकिन इसका काले हिरण शिकार मामले से क्या मतलब है।

कुछ यूजर्स इस मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर संतुष्ट हैं, लेकिन सलमान के पिछले केस जिसमें कार के द्वारा सड़क पर सोते हुए लोगों की मौत हो गई थी। उसमें सलमान को सजा ना होने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि, 'अच्छा हो कि अगले जन्म में मैं भारतीय की जगह हिरण पैदा हूं।'

Salman Khan’s driverless car killed people on foot path .. so Acquitted Salman Khan’s bullet killed BackBack .. so convicted Hey Baggu , in next life make me a BlackBuck than a Indian 👏🏻👏🏻👏🏻 Indian Judiciary #BlackBuckPoachingCase

Salman Khan got 2 yrs of punishment and won't spend anytime in Jail. This is like releasing a Salman Khan movie on torrents instead of Cinema Halls.