सलमान खान ने पीएम मोदी की कैबिनेट टीम को बताया शानदार, ऐसे दी बधाई

एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद 30 मई को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम के साथ- साथ उनके कैबिनेट ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। इसके बाद से लगातार बधाईयों का सिलसिला शुरू हो गया है। बॅालीवुड स्टार्स भी शपथ ग्रहण के बाद से मत्रियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच सलमान खान ने भी पीएम मोदी को बधाई दी।

सलमान खान ने रविवार को ट्वीट कर लिखा,' माननीय प्रधानमंत्री, एक शानदार टीम के लिए बधाई। एक मजबूत और समान भारत बनाने के लिए पूरे मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं।'

Honourable Prime Minister, congratulations on a splendid team and all my best wishes to the entire cabinet in their endeavours to make a stronger and equal India. @PMOIndia