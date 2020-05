Salman Khan ने मुंबई पुलिस को बांटे 1 लाख सेनेटाइजर्स, महाराष्ट्र सीएम ने कहा- शुक्रिया

मुंबई। अभिनेता सलमान खान ( Salman Khan ) ने अपने पर्सनल केयर ब्रांड के सेनेटाइजर मुंबई पुलिस को बांटे हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ओर से किए गए एक ट्वीट में पुलिस विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलमान की ओर से एक लाख सेनेटाइजर्स देने के लिए धन्यवाद दिया गया।

वहीं, युवा सेना की कोर कमेटी के मेंबर राहुल एन कंवल ने ट्वीट कर सलमान को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पुलिस विभाग में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए खड़े होने के लिए सलमान का शुक्रिया। 'फ्रेश' सेनेटाइजर्स पुलिस विभाग के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बांटे गए।

आपको बता दें कि इससे पहले सलमान इंडस्ट्री के 25 हजार वर्कर्स के लिए 'बिंगहेंगरी' अभियान के तहत भोजन उपलब्ध करवा चुके हैं। उन्होंने वर्कर्स के खाते में सीधे सहायता राशि पहुंचाकर भी मदद की है।

Thank you @BeingSalmanKhan bhai for being there for our frontline warriors, thank you @CMOMaharashtra @AUThackeray ji @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice for being there for one and all...FRSH sanitisers to be distributed to all our frontline warriors in the Police Dept 🙏🏻 pic.twitter.com/y51qvFVLgg