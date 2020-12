सलमान की फिल्म अंतिम द फाइनल टूथ की शूटिंग शुरू, दबंग पुलिसवाले के किरदार में नजर आएंगे भाईजान

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल टूथ की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। जिसमें वह एक दबंग पुलिस वाले के किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में वे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने के साथ ही सिख व्यक्ति के किरदार में नजर आ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार आयुष शर्मा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से सलमान खान का फर्स्ट लुक का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें भाईजान एक पुलिसवाले के किरदार में नजर आ रहे हैं। जिसमें उन्होंने ब्लू टीशर्ट के साथ ग्रे पेंट पहन रखी है। इसी के साथ काली पगड़ी और खालसा लॉकेट पहना हुआ है। वह किसी सब्जी मंडी के आगे से गुजरते दिखाई दे रहे हैं।

जानकारों की माने तो फिल्म की शूटिंग 16 नवंबर से शुरू हो गई थी। लेकिन तब सिर्फ आयुष शर्मा ही शूटिंग कर रहे थे। लेकिन अब सलमान खान भी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं और उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी है ।सलमान के सिख लुक वाला किरदार माफिया राज और गैंगवार को खत्म करने का काम करता नजर आ रहा है। वही आयुष शर्मा का किरदार फिल्म में एक गैंगस्टर का रहेगा। इस फिल्म में आयुष और सलमान की कड़ी टक्कर दिखाई जाएगी। इस फिल्म का डायरेक्शन महेश मांजरेकर कर रहे हैं। ओर यह फिल्म मराठी फिल्म मुलशी पैटर्न का हिंदी रीमेक होगी।

Call me optimistic, biased towards idol or whatever you want but this look of #SalmanKhan from #Antim looking exceptionally well & promising.



The team #Antim is all set to surprise us all, i hope all things will execute well as per plans @SKFilmsOfficialpic.twitter.com/KEf9GlMaPe