सलमान का यह वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा, कहा-इनका चालान काटो

सलमान खान कई बार अपने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। कई बार उन्हें इसकी वजह से ट्रोल भी होना पड़ता है। अब वे अपने एक और वीडियो की वजह से लोगों के निशाने पर आ गए। दरअसल, वे लग्जरी कारों को छोड़कर मुंबई की बारिश में साइकिल पर सवार होकर अपनी फिल्म 'दबंग 3' के सेट पर पहुंचे। सलमान ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें बारिश में मुंबई की सड़कों पर साइकिल की सवारी करते हुए देखा जा सकता है और जैसे ही वह किसी ट्रैफिक लाइट पर रुक रहे हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते नजर आ रहे हैं। सलमान ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा,'बारिश में मुंबई शहर...'दबंग 3' की शूटिंग के लिए सेट की ओर।'

Mumbai city in d rains . . Off to the location to shoot for #dabangg3 pic.twitter.com/sVY9Sa3Zdq