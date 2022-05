लंबे बाल हाथ में ब्रेसलेट, 'कभी ईद कभी दिवाली' से सलमान खान के फर्स्ट लुक ने दिलाई राधे भैय्या की याद

लंबे समय से भाईजान सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली सुर्खियों में बनी हुई है। सलमान ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फर्स्ट लुक साझा करते हुए सलमान खान ने शूटिंग शुरू करने की जानकारी दी है।

Updated: May 14, 2022 02:14:52 pm

सलमान ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और फिल्म से उनका पहला लुक भी रिलीज हो गया है। इस लुक में सलमान खान जिस अवतार में नजर आ रहे हैं वो काफी दिलचस्प लग रहा है। हालांकि इसमें सलमान का चेहरा पूरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उनके लंबे बालों को देखकर आपको तेरे नाम के राधे भैय्या की याद जरूर आएगी।

salman khan kabhi eid kabhi diwali first look out