Sushant की मौत से Bihar में नहीं रिलीज़ होगीं Salman,Karan और Alia Bhatt की फिल्में! फैंस का प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में सुशांत सिंग राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) का इस कदर चले जाना सबको काफी परेशान कर रहा है। सुशांत का सुसाइड ( Sushant Suicide ) करने का कारण डिप्रेशन ( Depression ) बताया जा रहा था। लेकिन जब एक्ट्रेस कंगना रनौत ( Kangana Ranaut ) ने सुशांत सिंह को छह महीने पहले इंडस्ट्री से बैन ( sushant ban from film industry ) करने की सबके सामने रखी तब से एक के बाद एक नए खुलासे होते गए। जिसके बाद से उनके फैंस बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हस्तियों को सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कारण बताने लगे हैं। लोगों में बॉलीवुड के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सुशांत को आउटसाइडर ( Outsider Sushnat ) मान कर उन्हें बैन करने की बातों से नेपोटिज्म ( Nepotism ) का मुद्दा भी गरमाता जा रहा है। बिहार के रहने वाले सुशांत के फैंस ( Sushan fans ) ने इस बीच एक बड़ा फैसला लिया है। जिसकी चर्चा अब जमकर सोशल मीडिया पर हो रही है।

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पटना ( Protest against celebs in patna ) में जमकर रोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। यही नहीं सुशांत के सुसाइड ( Sushant suicide ) में सलमान खान ( Salman Khna ) और करण जौहर ( Karan Johar ) का नाम सामने आने से पटना में उनके पुतलों (Salman and Karan's effigies set fire ) को भी जलाया गया। वहीं, अब रिपोर्ट्स की मानें तो पटना में लोगो ने अपने राज्य में सलमान खान, करण जौहर और आलिया भट्ट ( Alia Bhatt ) की फिल्म को बैन करने का संकल्प ( Ban films in Patna ) ले लिया है। उनका कहना है कि 'फिल्म इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह को इस बात से नहीं अपनाया क्योंकि वह बिहार के एक छोटे शहर से वास्ता रखते थे। यही वजह है कि वह भी राज्य में फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे। यही नहीं सुशांत की मौत से गुस्साए फैंस ने सोशल मीडिया ( Social Media) पर उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो लोग बॉलिवुड में नेपोटिज्म का सपॉर्ट ( Support Nepotism ) कर रहे हैं।

आपको बता दें इस पहले पटना में सलमान खान के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष अनिकेत झा ( Aniket Jha ) के नेतृत्व में इनकम टैक्स गोलंबर पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे और पटना शहर में सलमान के बीइंग ह्यूमन (Being Human) स्टोर पर भीड़ ने अपना गुस्सा निकाला। शो रूम में लगे सलमान के सभी पोस्टर्स को फाड़ दिए थे। जिसके बाद सभी ने मिलकर करण जौहर ( Karan Johar ) और सलमान खान ( Salmna Khan ) के खिलाफ जमकर नारे लगाए। प्रदर्शन करने वालों में काफी संख्या युवाओं की है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय हिन्दू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह बिहार प्रदेश के युवा जदयू नेता सम्राट ने सलमान खान की फिल्म रिलीज़ होने पर सिनेमाघर के बाहर ही खुद को आग लगाने की बात कही थी।