Salman Khan और Katrina Kaif की 'टाइगर 3' में फिर बनेगी जोड़ी, दबंग का एक्शन देखने के लिए फैंस हुए एक्साइटेड

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) और कटरीना कैफ (Katrina Kaif) के फैंस के लिए खुश खबरी है। पिंकविला की खबरों के मुताबिक, बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ियों में से एक सलमान-कटरीना टाइगर 3 (Tiger 3) से वापसी करने जा रहे हैं। जिसके डायरेक्टर होने जा रहे हैं यशराज फिल्म्स के पोस्टर ब्वॉय मनीष शर्मा (Maneesh Sharma)।

जी हां, सलमान खान ने टाइगर 3 के लिए हां कर दी है। उन्हें कहानी बेहद पसंद (Salman Khan liked Tiger 3 script)आई है। फिल्म में जमकर एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। सलमान एक बार फिर कटरीना कैफ के साथ फिल्म में दिखाई देने जा (Salman Katrina on big screen) रहे हैं। ये प्रोजक्ट अगले साल के शुरुआत में ऑन-फ्लोर हो जाएगा। सलमान और कटरीना की जोड़ी ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स (Salman Khan Katrina Kaif blockbuster films) दी हैं और अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर दोनों की जोड़ी जमने जा रही है।

सुत्रों की मानें, तो मनीष शर्मा टाइगर 3 को डायरेक्ट करेंगे। आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने अपने विश्वासपात्र और फेवरेट डायरेक्टर को टाइगर की फ्रेंचाइज सौंपी है। सलमान ने भी मनीष के लिए हां कर दी है। वो काफी क्रिएटिव हैं और सलमान-आदित्य दोनों ही चाहते हैं कि मनीष इस प्रोजेक्ट पर काम करें। आदित्य चोपड़ा टाइगर 3 के लिए नया डायरेक्टर चाहते थे जिसके लिए उन्हें मनीष से बेहतर कोई और नहीं सूझा।

गौरतलब हो कि सलमान खान आजकल आए दिन ट्रोल (Salman Khan trolled after Sushant death) होते रहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बाद वो कुछ आरोपों के घेरे में आए जिसके बाद से फैंस उनसे काफी खफा है। ऐसी खबरें आई थीं कि सुशांत को सात प्रोडक्शन हाउस ने बैन (Sushant banned by 7 productions houses) किया था जिसमें सलमान खान का नाम भी शामिल था। हालांकि सलमान ने अपने फैंस से सुशांत के फैंस का सपोर्ट करने की अपील की थी। लेकिन वो जो भी पोस्ट करते हैं ट्रोल हो जाते हैं। यहां तक कि बिहार में सलमान खान के अलावा कई बड़े स्टार्स की फिल्मों का बहिष्कार किया (Starkids films boycott in Bihar) जा चुका है।