सलमान खान और महेश बाबू ने फिल्म 'मेजर' का टीजर किया लॉन्च

नई दिल्ली। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर बनी फिल्म ‘मेजर’ का टीजर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में एक्टर अदिवी शेष मेजर संदीप का रोल निभा रहे हैं। एक्टर सलमान खान, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फिल्म का वीडियो शेयर किया। सभी सेलेब्स ने फिल्म का टीजर शेयर करते हुए संदीप उन्नीकृष्णन को श्रद्धांजलि दी।

सलमान खान ने किया सलाम

इस फिल्म के जरिए पहली बार बॉलीवुड, टॉलीवुड और मॉलीवुड के दिग्गज एक्टर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। ‘मेजर’ के टीजर को हिंदी, तेलुगू और मलयालम भाषा में रिलीज किया गया है। जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। टीजर को सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। टीजर शेयर करते हुए सलमान लिखते हैं, 'इसे कहते हैं धमाकेदार टीजर। इसे लॉन्च करते हुए वाकई बेहद खुश और प्राउड हूं। टीम को बधाई हो और संदीप उन्नीकृष्णन को सलाम।'

Isse kehte hain dhamakedaar teaser! Really happy and proud to launch this. Congratulations to the team.. and salute to Major Sandeep Unnikrishnan. #MajorTeaser https://t.co/oWPL628l7q @AdiviSesh @sobhitaD @saieemmanjrekar @sonypicsfilmsin @sonypicsindia @GMBents

महेश बाबू ने किया ट्वीट

साथ ही, एक्टर महेश बाबू ने टीजर लॉन्च करते हुए लिखा, 'एक अनसुने नायक की विरासत को सम्मानित करने का प्रयास। एक बड़ी यात्रा की शुरुआत। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगा।' वहीं, फिल्म में संदीप उन्नीकृष्णन का रोल निभा रहे एक्टर अदिवी शेष ने तीनों सुपरस्टार को उनकी फिल्म का टीजर लॉन्च करने के लिए धन्यवाद किया।

An attempt to honour the legacy of an unsung hero... The start of a MAJOR journey!! Hope you all like it! #MajorTeaser https://t.co/86yGLs2Jtm@AdiviSesh @sobhitaD @saieemmanjrekar @sonypicsfilmsin @GMBents @AplusSMovies @SashiTikka @MajorTheFilm