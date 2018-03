सलमान खान और 'रेस 3' की पूरी टीम इन दिनों फिल्म से जुड़ी तैयारीयों में जुटी हुई है। हाल ही में सलमान ने फिल्म से डेज़ी शाह का हॉट पोस्टर किया रिलीज किया है। सलमान खान ने 'रेस 3' से सबसे पहले खुद का सिकंदर के रूप में परिचय दिया था, जिसके बाद अभिनेता ने जैकलीन फर्नांडिस को जेसिका के रूप में और बॉबी देओल को यश के किरदार में देश की जनता के सामने पेश किया और अब सलमान ने संजना यानी डेज़ी शाह को इंट्रोड्यूस कर दिया है।

सलमान ने किया था वादा

सलमान खान ने वादा किया था कि बह इस हफ्ते एक एक कर 'रेस 3' परिवार के सदस्यों से जनता को रूबरू करवाएंगे और वादे के अनुसार सलमान ने आज सोशल मीडिया पर डेज़ी शाह के किरदार संजना को जनता के सामने पेश किया है। सलमान ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "Sizzling Sanjana waiting to explode . #Race3 #Race3ThisEid @ShahDaisy25 @SKFilmsOfficial @TipsOfficial"

अभिनेत्री डेज़ी शाह ने सलमान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, "It's time to get dangerous! You think you can handle it? #Race3 #Race3ThisEid"

को-स्टार बॉबी देओल ने पोस्टर साझा करते हुए लिखा, "The perfect combination of strength and beauty! @ShahDaisy25 #Race3 #Race3ThisEid"

अबू धाबी में भी हुई शूटिंग

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और डेज़ी शाह ने अपने स्क्वाश सेशन से बहुत सी तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की है और दोनो ही अभिनेत्री फ़िल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। फिलहाल अबू धाबी में एक्शन सीन की शूटिंग चल रही है जहाँ फ़िल्म की संपूर्ण कास्ट रेस में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। 'रेस 3' में सुपरस्टार सलमान खान, जैकलिन फर्नांडीज, अनिल कपूर , डेज़ी शाह, बॉबी देओल और साकिब सलीम जैसे बेहतरीन कलाकारो की टोली शामिल है।सलमान खान फिल्म्स और रमेश तौरानी द्वारा निर्मित इस फ़िल्म को टिप्स फिल्म्स के बैनर तहत बनाया जाएगा। रेमो डिसूजा द्वारा निर्देशित 'रेस 3' 2018 की ईद के मौके पर रिलीज होगी।