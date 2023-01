एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने सलमान खान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा - गाली दी..पीटा..और सिर पर बोतल...

एक समय था जब सलमान खान और सोमी अली रिलेशनशिप में थे। मगर किसी कारण दोनों के बीच विवाद हो गया और दोनों अलग हो गए। हाल ही में सोमी अली ने सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए हैं। उनकी यह पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। इस पोस्ट में उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कई बाते बताई हैं।

Salman Khan's ex-GF Somy Ali opened up about being 'physically abused' by him years after breakup