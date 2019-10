दबंग 3: विलेन की फोटो शेयर करते हुए चुलबुल पांडे ने दी चेतावनी कहा-विलेन जितना बड़ा हो, उससे भिड़ने में उतना ही मजा आता है

नई दिल्ली। 'दबंग' फिल्म से जहां चुलबुल पांडे जी का किरदार सुपरहिट रहा तो वहीं छेदी सिंह का विलेन किरदार भी लोगों को भूले नहीं भूलता है। दबंग के दोनों ही पार्ट में सोनू सोद ने छेदी सिंह के रूप में विलेन का किरदार निभाया था। लेकिन दशहरे के मौके पर चुलबुल पांडे जी ने दर्शकों को एक चौंकाने वाला उपहार भेंट कर दिया है। जी हां सलमान खान ने हाल ही में दबंग 3 के विलेन से सबको मिलाया। लेकिन इस बार आपको विलेन के रूप में छेदी सिंह उफ्फ सोनू सोद नहीं दिखाई देंगे।

सलमान खान ने अपने ट्वीटर अकाउंट से दबंग 3 के विलेन की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में इस बार विलेन के रूप में आपको किच्चा सुदीप देखने को मिलेेंगे। सलमान ने किच्चा की तस्वीर को शेयर करते हुा कहा है-विलेन जितना बड़ा हो, उससे भिड़ने में उतना ही मजा आता है। 'दबंग 3के 'बल्ली' यानी किच्चा सुदीप से मिलिए।" किच्चा सुदीप के इस लुक के लिए लोगों ने खूब तारीफ की है। दबंग 3 में इस बार लोगों को विलेन का स्टाइल खूब पंसद आ रहा है। आपको बता दें कि किच्चा सुदीप दबंग 3 से पहले हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' में भी विलेन का किरदार निभा चुके हैं। ये फिल्म 20 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

Villain jitna bada ho, usse bhidne mein utna hi mazaa aata hai.

Introducing Sudeep Kiccha as Balli in 'Dabangg 3'.#KicchaSudeepInDabangg3@KicchaSudeep @arbaazSkhan @sonakshisinha @saieemmanjrekar @PDdancing @nikhil_dwivedi @SKFilmsOfficial @saffronbrdmedia pic.twitter.com/vvZYvroHYF