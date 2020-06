Sushmita Sen की तारीफ करना Salman Khan को पड़ा मंहगा, इस वजह से हो गए ट्रोल

नई दिल्ली। सुशांत सिंह (sushant singh rajput death) की अचानक हुई मौत के बाद से बॉलीवुड में नई जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में बॉलीवुड के महान दिग्गजों का नाम सामने आया है जो उनकी मौत का कारणों की वजह बना हुआ हैं। जिनमें सलमान खान (Twitter users troll salman khan) को लेकर यूजर्स काफी गुस्से में हैं। अब हाल यह है कि सलमान खान (salman khan) के किसी भी ट्वीट को देख यूजर्स काफी भड़क उठते है। और ऐसा ही एक नजाराअभी हाल ही में देखने को मिला है।

सुष्मिता सेन (sushmita sen web series aarya) के प्रमोशन पर सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सलमान खान कह रहे हैं,'एक बार जो मैंने पहला एपिसोड देख लिया, उसके बाद, सारे एपिसोड देखे बिना, मैं नहीं उठता.' यह डायलॉग उनकी पॉपुलर फिल्म 'वॉन्टेड' के एक डायलॉग से मिलता-जुलता है।ये वीडियो पोस्ट करते ही सलमान (Twitter users troll salman khan)यूजर्स के गुस्से का शिकार हो गए।

वीडियो के कैप्शन में ने लिखा,'स्वागत तो करो आर्या का, सुष्मिता ने शो से क्या वापसी की है। मुबारकवाद सुष्मिता और ढेर सारा प्यार!' इस ट्वीट पर सलमान खान ट्रोल हो गए, इसलिए नहीं की उन्होंने वीडियो पोस्ट किया बल्कि इसलिए की लोग उनपर सुशांत सिंह राजपूत की मौत आरोप लगा रहे हैं।

इसके पहले सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ट्वीट किया था, जिसके बाद वे ट्रोल हो गए थे। क्योंकि उन पर लोगों ने विवेक ओबेरॉय, अरिजीत सिंह और ऐश्वर्या राय बच्चन का करियर बर्बाद करने का आरोप लगाया था।

I want to add another favourite dialogue😁 “Haye mera bachcha”😍Thank you @BeingSalmanKhan for the love & appreciation, it means d world to us at #TeamAarya 🤗❤️💃🏻 I love you!!! #cherished @RamKMadhvani @DisneyplusHSVIP 😀💃🏻 https://t.co/KvqBi0eIL4