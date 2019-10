Dabangg 3 Trailer out : दबंग बनने की कहानी और धांसू डायलॉग्स, ट्रेलर हुआ वायरल

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग मूवी 'दबंग 3' का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। भाईजान ने अपने फैंस के खास व्यवस्था की और फिल्म की तरह ट्रेलर के लिए भी स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई। यह स्पेशल स्क्रीनिंग देश के 9 शहरों में की गई। 'दबंग 3' में इस बार भी सलमान पुलिस अफसर की वर्दी में गुंडों के साथ मारधाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा रज्जो स्टाइल में एक बार फिर से दिख रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में सलमान के दबंग बनने की कहानी बताई है। ट्रेलर में एक्शन सींस के साथ भाईजान के शानदार डायलॉग्स भी नजर आए। एक सीन के दौरान सलमान की पेंट निकल जाती है। ट्रेलर में सलमान बिना मूछों के नजर आ रहे हैं। महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर भी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं। इस फिल्म में सलमान खान दो अभिनेत्रियों के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे।

'दबंग-3' ट्रेलर की स्पेशल स्क्रीनिंग चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरू, कोलकाता, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर और लखनऊ में रखी गई। इससे पहले फिल्म के कई मोशन पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, चुलबुल पांडे, सई मांजरेकर को इंटरड्यूस करवाया जा चुका है।

Here it is...Pls take out time from your busy schedule and watch 3 mins of 'Dabangg 3' #Dabangg3Trailerhttps://t.co/BZRJWWSIPG@arbaazSkhan @sonakshisinha @saieemmanjrekar @PDdancing @KicchaSudeep @nikhil_dwivedi @SKFilmsOfficial @saffronbrdmedia