सलमान खान इस तारीख से यंहा शुरु करेंगे फिल्म राधे की शूटिंग, फैंस को पसंद आ रहा है सलमान का ये लुक

नई दिल्ली | बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने कुछ ही दिनों पहले अपनी अपकमिंग फिल्म 'दबंग 3' का मोशन पोस्टर शेयर किया था। जिसमें उन्होंने एक और फिल्म का मोशन पोस्टर अटैच्ड किया था जिसका नाम है 'राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड मैन।' इस मोशन पोस्टर को शेयर करने के साथ ही सलमान ने ये भी बताया था कि फिल्म अगले साल यानी ईद पर रिलीज होगी। सलमान ने लिखा था- #EidRadheKi'

'किक 2' की अफवाहों के बाद सलमान ने राधे के मोशन पोस्टर से फैंस को नया तोहफा दिया था। अब सलमान की फिल्म राधे को लेकर एक नई अनाउंसमेंट सामने आई है। खबरों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग अगले हफ्ते 4 नवंबर से शुरु हो जाएगी। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनने जा रही फिल्म राधे के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। मोशन पोस्टर में सलमान काफी फिट और हैंडसम नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के लिए सलमान ने अपना वेट भी कुछ कम किया है।

Here it is...Pls take out time from your busy schedule and watch 3 mins of 'Dabangg 3' #Dabangg3Trailerhttps://t.co/BZRJWWSIPG@arbaazSkhan @sonakshisinha @saieemmanjrekar @PDdancing @KicchaSudeep @nikhil_dwivedi @SKFilmsOfficial @saffronbrdmedia